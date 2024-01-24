2024-01-24 18:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن موعد وصول المبالغ المخصصة من بغداد لدفع رواتب موظفين الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "من المتوقع أن تضع وزارة المالية الاتحادية يوم غد الخميس مبلغ 618 مليار دينار في حسابات حكومة الإقليم، ليتم صرفها كرواتب للموظفين".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن عن جدول لتوزيع رواتب الموظفين يبدأ من يوم الاثنين الموافق 28 من الشهر الحالي، وذلك بعد إكمال المبلغ المرسل من بغداد من عائدات المنافذ والضرائب".

وفي 14 كانون الثاني الجاري، قرر مجلس الوزراء اقراض إقليم كردستان 618 مليار دينار لدفع رواتب موظفي الإقليم، وذلك في اول دفعة بعد الـ 2.1 تريليون دينار التي تم اقرارها في ايلول من العام الماضي 2023، والتي استخدمت لدفع رواتب تموز واب أيلول، فيما لايزال موظفو الاقليم لم يتسلموا رواتب تشرين الأول والثاني وكانون الأول.

ومن غير المعلوم ما اذا كانت هذه الـ 618 مليار دينار ستحتسب كرواتب لشهر كانون الثاني الجاري، ام اكمال رواتب شهر تشرين الاول من العام الماضي 2023.

وتقول حكومة إقليم كردستان انها تحتاج الى 900 مليار دينار شهريا لسد رواتب موظفيها، هذا يعني ان اربيل ستكون بحاجة الى نحو 280 مليار دينار اضافية لاكمال دفعة رواتب شهر كامل، وهو رقم تحققه حكومة كردستان بالفعل من الايرادات غير النفطية التي تناهز الـ 300 مليار دينار شهريًا.