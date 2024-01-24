العماري: جاهزون لدور 16 من أمم آسيا

2024-01-24 18:50:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد لاعب المنتخب الوطني أمير العماري، اليوم الأربعاء، الجاهزية لمواجهة أي منتخب في المباراة القادمة بدور 16 من بطولة أمم آسيا في قطر.وقال العماري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشوط الأول من مباراة منتخبنا اليوم مع فيتنام كان صعبا حيث دافع المنتخب الفيتنامي بشكل جيد"، مبينا أنه "في الشوط الثاني من المباراة فتح الفيتناميون اللعب أكثر لمنتخبنا وحصلنا على فرص أكثر وهم كذلك ، وفي النهاية حصدنا الـ 3 نقاط".وأضاف، "نركز على لاعبينا ونطبق ما يريده المدرب"، لافتا الى "أننا جاهزون لمواجهة أي منتخب في المباراة القادمة بدور 16".وقدم العماري الشكر لـ"الجماهير العراقية على مساندتها المنتخب، والتي جعلت اللاعبين يشعرون أنهم في الملاعب العراقية"