رواتب الإعانة الاجتماعية.. اكتشاف 193 ألف متجاوز واسترداد 220 مليار دينار

2024-01-24 18:56:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأربعاء، اكتشاف 193 الف متجاوز على رواتب الإعانة الاجتماعية واسترداد 220 مليار دينار.

وقال وزير العمل احمد الاسدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تم الكشف عن 193 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية منذ انطلاق الحملة في 15-1-2023"، موضحاً ان "قيمة الأموال المستردة خلال عام من انطلاق الحملة الكبرى بلغت لغاية الان 220 مليار دينار".

وأشار الاسدي الى "إطلاق حملة (استرداد) في 10 كانون الثاني الجاري، والتي ستستمر طيلة هذه العام"، مبينا انه "تم الكشف عن 27 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية منذ انطلاق حملة استرداد في 10-1-2024 ولغاية الان".

وتابع ان "حملة الاسترداد ستستمر حتى كشف جميع المتجاوزين في مقابل ذلك سيتم تخصيص الاموال المستردة لشمول من يستحقون الاعانة الاجتماعية".

ولفت الى "اكتشاف نحو 346 ألفا ممن يمتلكون عجلات ضمن موديلات حديثة منذ انطلاق حملة استرداد بداية الشهر الحالي"، موضحاً ان "الاجراءات مستمرة والتعاون مع الاجهزة الامنية مستمر لغرض كشف المتجاوزين".

وتابع، "سيتم تقديم كشف شهري عن الاموال التي يتم استردادها من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية".