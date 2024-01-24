كاساس بعد مباراة فيتنام: فوزنا مستحق وسنحسن الأداء في دور الـ16

2024-01-24 18:58:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، مباراة المنتخب امام نظيره الفيتنامي بأنها "صعبة" رغم الحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة آسيا، فيما اكد ان دور الـ16 سيكون مرحلة "خطرة" وسيتم تحليل مباراة الفريق لتحسين الأداء مستقبلاً مع عدم تفضيل فريق بعينه في الدور المقبل.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية مباراة المنتخب فيتنام التي انتهت بفوز العراق بنتيجة (3-2) ضمن اختتام مُباريات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا 2023 إن "مباراة اليوم لم تكن سهلةً علينا، وكانت صعبةً بالرغم من أن الحيازة كانت لنا، وتمكنا في نهاية الأمر من تحقيق العلامة الكاملة".

وعن المُنافس المُباشر في دور الـ16، أوضح كاساس: إنه لا يفضلُ منافساً على آخر، ولكل مباراةٍ ظروفها واستعدادها الخاص حسب من نواجهه، وسنبذلُ كل ما بوسعنا من أجل مُواصلة الفوز، وستكون مرحلةً صعبةً وخطرةً، لأن تسع نقاطٍ في الأدوار الأولى لن تقف إلى جانبنا آنذاك في حال خسرت مباراةً واحدةً، وتودع البطولة، لذلك علينا التركيزُ في الأدوار الإقصائية.

وعن الأخطاء التي ارتكبت في الثلث الدفاعي، أضاف كاساس: كرةُ القدم هي لعبةُ أخطاء، وسنحاولُ قدر المُستطاع تحسين أدائنا في الشق الدفاعي"، فيما "لم يخف المدرب وجود "بعض التوتر للاعبين الذين خاضوا أول مباراة لهم في البُطولة، مؤكدا اننا "نحاولُ مشاهدة جميع لاعبينا، ومنحهم فرصة اللعب".

وبين كاساس: "مع كل مباراةٍ نتعلمُ، وسوف نحللُ دقائق مباراة اليوم مع ملاكنا ولاعبينا من أجل الوقوف على الجوانب التي حدثت في المُباراة، لتصحيح بعض الأخطاء التي اُرتكبت أثناء الأدوار الأولى".

وعن ركلة الجزاء الثانية التي نفذها أيمن، أوضح كاساس: "لا أتدخلُ في اختيار لاعبٍ لتنفيذ ركلة جزاءٍ، ولا أحبذ أن أضع ضغطاً على أي لاعبٍ، اللاعبُ الذي لديه ثقته بنفسه للتنفيذ من الأفضل أن ندعه يفعلُ ذلك".

وشكر كاساس "الجُمهور العراقي المتواجد من أرجاءٍ مختلفةٍ من العالم"، مبينا انه "شعورٌ نعيشه بطريقةٍ ايجابيةٍ، ليس فقط في ملعب المباراة، لذلك نحن نستمدُ طاقةً إيجابيةً من أنصارنا".

على صعيدٍ متصلٍ، تم اختيار اللاعب "أيمن حسين" أفضل لاعبٍ في المُباراة، وتعذر عليه التواجدُ في المُؤتمر الصحفي بسبب اختياره بالقُرعة ضمن فحص المُنشطات.