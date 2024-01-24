الصناعة: مشروع لإنشاء مدينة متخصصة بالصناعات الدوائية في بغداد

2024-01-24 19:08:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلاميكشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، عن مشروع لإنشاء مدينة صناعية متخصصة بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في بغداد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لم يتحقق في السابق هدف إنشاء مدينة صناعية في أطراف بغداد على الرغم من المفاتحات المستمرة لتخصيص أراضٍ".وأضافت، أن "وزارة الصناعة قامت بتخصيص أرض عائدة لإحدى تشكيلاتها وهي الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء، بمساحة 285 دونماً في ناحية اليوسفية أوائل عام 2023، والهدف إنشاء مدينة تخصصية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ضمن جهود الحكومة لإنجاح مشروع توطين الصناعات الدوائية في العراق".وتابعت أن "العمل على تهيئة متطلبات الإنشاء والتطوير للمدينة الصناعية كان سريعاً ووصلت إلى مراحل متقدمة، لكن ظهرت بعض المعوقات القانونية خلال مرحلة إعداد المتطلبات ونرجو أن تنتهي في الربع الأول من العام الحالي".