عدد من أعضاء مجلس بغداد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس استئناف الكرخ

2024-01-24 19:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأدى عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد المنتخبين، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ.وقال القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عددا من أعضاء مجلس محافظة بغداد المنتخبين أدوا اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ القاضي خالد طه عملا بأحكام المادة (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، الذي تمنى لهم التوفيق في ممارسة أعمالهم والمساهمة في تطوير العاصمة بغداد".