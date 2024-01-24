2024-01-24 20:14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو تحالف نبني علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن سبب عدم تحديد موعد عقد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات رغم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية.

وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "عدم تحديد موعد عقد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات رغم المصادقة على نتائج الانتخابات، بسبب عدم وجود اتفاق ما بين الأطراف السياسية على قضية انتخاب رؤساء المجالس ونواب لهم، إضافة الى اختيار المحافظين".

وبين انه "بحسب القانون انه يجب انتخاب رئيس المجلس ونوابه في اول جلسة تعقد لمجلس المحافظة، ولا اتفاق على ذلك ولهذا فأن عقد الجلسة سيكون مرتبطا بالاتفاق السياسي ما بين الكتل والأحزاب، كما هناك مدة قانونية يجب الالتزام بها وهي عقد اول جلسة خلال مدة لا تتجاوز الـ (15) يوما بعد المصادقة على النتائج".

وقبل 3 ايام، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النتائج النهائية واسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات، فيما وجه القضاء المحاكم كافة باستقبال الفائزين لاداء اليمين القانوني، مايعني انه لايزال هنالك 12 يوما فقط على انتهاء المدة القانونية لتحديد موعد عقد الجلسة الاولى لمجالس المحافظات.