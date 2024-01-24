وزير الخارجية يتسلم رسالة من الحكومة الأمريكية

2024-01-24 20:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، رسالة من الحكومة الأمريكية.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل مساء اليوم، السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، وتسلم منها رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية".وأضاف البيان، أنه" سيتم دراستها من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريباً".