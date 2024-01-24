الإعمار: تقدم في نسب إنجاز مشاريع قناة الجيش وساحتي عدن وصنعاء

2024-01-24 20:46:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الأربعاء، تسجيل تقدم في نسب إنجاز مشاريع قناة الجيش وساحتي عدن وصنعاء، فيما أشارت إلى 3 مرتكزات أساسية ساهمت في نجاح مشاريع فك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جميع مشاريع فك الاختناقات المرورية التي أطلقت في العاصمة جاءت وفق دراسة، حيث تم تحديد الأماكن الأكثر ازدحاما في بغداد مع توفير مسارات بديلة لتلك التقاطعات"، مبينا أن" المشاريع التي اطلقت تكون بمسار واحد لتجنب نقل العقد المرورية من مكان او من تقاطع الى آخر".وأضاف، أنه" سيتم إطلاق مشاريع أخرى لفك الاختناقات المرورية بالتزامن مع بدء افتتاح عدد من المشاريع المحالة للتنفيذ، حيث إن مع انتهاء كل مشروع يطلق آخر بديل عنه ضمن دراسة موضوعة"،لافتا الى أن "هناك 16 مشروعا التي تم الإعلان عنها كحزمة اولى جاءت وفق أولويات باعتبار ان تلك الأماكن الأكثر ازدحاما في العاصمة".وعن موعد افتتاح مجسرات قناة الجيش اوضح الصفار أن" المشاريع الأربعة على طريق قناة الجيش تقع على مسار واحد لضمان انسيابية الحركة، موضحا ان" المشاريع تشهد تصاعدا كبيرا في وتيرة الاعمال وستفتتح في وقتها المحدد".وبشأن مشروعي ساحة عدن وصنعاء، أكد الصفار أنه" تم إكمال كافة الركائز البالغ عددها 269 ركيزة، والعمل جار في قبعات الركائز البالغ عددها 37 من مجموع 45، وكذلك الأعمدة 25 من مجموع 45، فضلا عن صب 36 رافدا وتم وضع 21 رافدا منها في أماكنها، مبينا أن" مشروعي تقاطعي ساحة عدن وصنعاء يشهدان استمرارا في الأعمال ولا توجد أية تأخيرات أو تعارضات".ولفت الى أن"هنالك ثلاث مرتكزات أساسية ساهمت في إنجاح مشاريع فك الاختناقات المروية في بغداد، اولها متابعة رئيس الوزراء للمشاريع، والتعاون المشترك ما بين الدوائر المعنية، واختيار الشركات الرصينة، حيث تم اختيارها وفق تأهيل مسبق"، مبينا أن" الركائز الأساسية ساهمت بشكل كبير في دفع تلك المشاريع الى التقدم والإنجاز".