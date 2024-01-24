السليمانية.. أولياء أمور الطلبة يدعون لإنهاء مقاطعة الدراسة والمعلمين يستعدون لتظاهرة جديدة

2024-01-24 21:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب مجلس الآباء والأمهات في السليمانية، اليوم الأربعاء، الكوادر التعليمية بالعودة لقاعات الدراسة وعدم الإسهام في ضياع العام الدراسي الحالي، فيما رد مجلس المعلمين والموظفين المعترضين باستمراره بالنشاطات المدنية ومقاطعة قاعات الدراسة والتحضير لتظاهرة جديدة الأسبوع المقبل.

وقال ممثل مجلس الآباء والأمهات محمد عبد الله في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي نثمن فيه جهود الكوادر التعليمية في خدمة البلد وابنائنا، فإننا ندعوهم للعودة لقاعات الدراسة وإنهاء الإضراب الذي جاء مع بدء العام الدراسي في أيلول عام 2023".

وأضاف "لا نريد أن يكون أولادنا ضحية صراعات بين الحكومة والكوادر التعليمية، ولا نريد أن نضحي بهذا العام الذي سيدفع ثمنه أولادنا، لأن أبناء المسؤولين يدرسون في المدارس الخاصة".

ودعا محمد حكومة اقليم كوردستان الى "الإيفاء بواجباتها ودفع مستحقات الموظفين والمعلمين"، مؤكدا ان "الإضراب هو بسبب السياسة الاقتصادية الخاصة بالحكومة".

بدوره أعلن مجلس المعلمين والموظفين المعترضين في السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانتهاكات بحق المعلمين والموظفين لم تمنعنا من اختيار التظاهرات والمقاطعة الواسعة كوسيلة لإيصال الرسائل، بل لجأنا إلى عدة طرق وخيارات أخرى".

وأضاف البيان ان المجلس قام بتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد تعليق الترقيات وبانتظار النتائج"، موضحا أنه "تم إرسال وفد من ممثلي المعلمين والموظفين من كافة المدن والبلدات إلى بغداد والغرض من الزيارة هو شرح المشاكل وتقديم الحلول لها وإيجاد الحلول لها".

وأشار المجلس الى أن “جميع الكتل والشخصيات العراقية التي التقت بنا وعدتنا بدعمنا لتمرير تعديل الموازنة بما يلزم لإنقاذ موظفي الإقليم”.

وقرر المجلس الوطني للمعلمين والموظفين في إقليم كوردستان "مواصلة زياراته إلى بغداد والضغط من أجل إقرار تعديل الموازنة وتثبيت مستحقات موظفي الإقليم كحق مهني بعيدا عن السياسة"، مخاطبا المعلمين المعترضين بالقول إن "دعمكم المستمر في كافة مدن المنطقة ومقاومتكم للضغوط غير الشرعية من قبل السلطات سيقربنا من تحقيق أهدافنا وإنهاء اللعبة التي لا معنى لها منذ ما يقرب من 10 سنوات".

وأكد المجلس ان يوم الأحد 28/1/2024 ستنظم مظاهرة واسعة في كافة المدن والبلدات وسنواصل المقاطعة والنضال المدني.

وبدأ المعلمون والمدرسون في السليمانية مقاطعة العملية التعليمية احتجاجا على تأخير صرف الرواتب وعدم تعيين المحاضرين في 13 أيلول 2023 في كافة مدارس محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها.