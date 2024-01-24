منخفضان قطبيان بالطريق.. يومان يفصلان العراق عن الثلوج والأمطار والصقيع- عاجل

2024-01-24 21:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن منخفضين متتابعين سيضربان مناطق واسعة من العراق، فيما تبدأ موجة ثلوج وامطار وبرودة شديدة في معظم المناطق ابتداء من يوم الجمعة.

وقال عطية في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "التنبؤات ثابتة بتأثر البلاد والمنطقة بمنخفضين قطبيين متتابعين يؤثران يوم 25 ويوم 28 من الشهر الحالي"، مبينا ان "توقعات بأن منخفض يوم 28 سيحمل المزيد من الثلوج في مرتفعات مدن شمال البلاد وربما يطال المناطق المنخفضة من السليمانية وكذلك موجة برودة شديدة تشمل كل المدن".

وأكد أن "فترات الهطول ستمتد طويلا في مدن شمال البلاد بكميات امطار جيدة بأذن الله للفترة القادمة"، مشيرا الى ان "الامطار ستشمل باقي المدن بشدة متاينة، بوادرها ستكون يوم الجمعة حيث الأمطار والسحب والبرودة ستعود من جديدة لكن فرص مدن الشمال هي الأعلى".







