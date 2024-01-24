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بعد اشتباكات في كركوك.. مكافحة المخدرات تخرج بكيلو من الكرستال واعتقال متهم

بعد اشتباكات في كركوك.. مكافحة المخدرات تخرج بكيلو من الكرستال واعتقال متهم
بعد اشتباكات في كركوك.. مكافحة المخدرات تخرج بكيلو من الكرستال واعتقال متهم
2024-01-24 21:21:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، ضبط 1 كغم من الكريستال واعتقال متهم بعد اشتباك معه.

وقال مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء احمد الزركاني في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، انه تم ضبط 1 كيلو غرام من مادة الكرستال والقبض على متهم مهم بعد الاشتباك معه وتمكنه من اصابة احد الضباط قبل القبض عليه في كركوك.

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