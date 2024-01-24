بعد اشتباكات في كركوك.. مكافحة المخدرات تخرج بكيلو من الكرستال واعتقال متهم

2024-01-24 21:21:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، ضبط 1 كغم من الكريستال واعتقال متهم بعد اشتباك معه.

وقال مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء احمد الزركاني في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، انه تم ضبط 1 كيلو غرام من مادة الكرستال والقبض على متهم مهم بعد الاشتباك معه وتمكنه من اصابة احد الضباط قبل القبض عليه في كركوك.