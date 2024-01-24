صلاح الدين تناشد بغداد لإيقاف "مجازر الموت"

2024-01-24 21:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم مسؤولون ومتخصصون في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، طلبا للحكومة الاتحادية والوزارات المعنية بإنهاء "المجازر البشرية التي تسببها طرق الموت"، المتضررة والتي تشهد تلكؤا في الانجاز.

وقال قائممقام بلد جنوبي صلاح الدين حيدر اسماعيل البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "طريق (قناة 14) الرابط بين بلد وقضاء الضلوعية والبالغ طوله 8 كم بات مصيدة موت يومية تحصد أرواح المواطنين يوميا جراء الحوادث المرورية المميتة، مبيناً إن "الطريق هو عبارة عن ممر واحد متضرر لا يسع الزخم المروري بين بلد والدجيل الى جانب اهمية الطريق التجارية والاستراتيجية وهو ما دفع الجهات المعنية للشروع بانجاز ممر ثاني للطريق إلا أن العمل في المشروع متوقف منذ أشهر عدة بسبب انعدام التمويل والمشاكل المالية التي عطلت المشروع".

واضاف، ان "طريق قناة 14 تسبب بعشرات الحوادث المرورية المميتة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين بين ضحية ومصاب ومعاق"، داعيا الى "انقاذ المواطنين من مجازر مفاجئة تحصد الارواح في أي لحظة".

ويصنف الطريق بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، بأنه طريق الحوادث والكوارث بسبب حوادثه المرورية المستمرة.

ويقول الناشط المدني منير النصراوي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة ووزارة الاعمار أطلقت مشروع الممر الثاني للطريق وانجزت نسب محدودة منه في جانبي كركوك وصلاح الدين الا ان وتيرة العمل بطيئة جدا بسبب تلكؤ تمويل المشروع وخاصة في حدود صلاح الدين".

ودعا النصراوي وزارة الاعمار والبلديات ومديرية الطرق والجسور العامة الى "إيلاء اهتمام جدي بطريق كركوك - تكريت باعتباره ممرا للقوافل التجارية بين المحافظتين ووصولا الى محافظة الانبار".

واكد ان "الطريق شهد حوادث مروعة فتكت بالمدنيين من مختلف المحافظات دون اي معالجات او خطوات جادة من قبل الجهات المعنية".

وينفذ مشروع الممر الثاني لطريق كركوك - تكريت بمسافة 120 كم ,40 كم منها ضمن صلاح الدين و80 كم ضمن حدود كركوك.