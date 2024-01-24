القبض على أربعة متهمين بحوزتهم 600 قطعة معدنية أثرية في كركوك

2024-01-24 21:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024) القبض على أربعة متهمين بحوزتهم المئات من القطع المعدنية الأثرية في محافظة كركوك.

وذكر بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريـمة المنظمة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة مختصة بالإتجار بالقطع الأثرية، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المتهمين والقبض عليهم من اجل الحد من الاضرار والمحافظة على آثار البلاد".

وبين ان "هذه العملية النوعية اثمرت عن القبض على أربعة متهمين وضبط بحوزتهم مسكوكات معدنية اثرية عددها (600) قطعة في محافظة كركوك".

ولفت البيان الى "تدوين أقوال المتهمين واعترفوا صراحة بتهريب المسكوكات المعدنية الاثرية، كما احيل المتهمين الى الجهات التحقيقية استعداداً لمثولهم امام القضاء".