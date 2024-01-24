زراعة صلاح الدين توضح آلية الشمول بالمرشات الحديثة واختيار المستحقين

2024-01-24 21:50:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأوضحت مديرية زراعة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، آلية تدقيق معاملات الشمول بالمرشات الحديثة وكيفية اختيار المستحقين.وقال مدير زراعة صلاح الدين عباس طه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "قمنا من خلال الشعب الزراعية باستلام طلبات الفلاحين للتقديم على المرشات وكان التقديم كبيرا وهناك لجنة مختصة بتقنيات الري من الوزارة دققت المعاملات وطبقت عليها الشروط والتعليمات".وأضاف، "سيتم إجراء قرعة لاختيار الأسماء الفائزة بحضور لجنة من وزارة الزراعة ولجنتين من الجمعيات الفلاحية والتجهيزات الزراعية".وتابع طه، "أما بشأن الخطة الزراعية في صلاح الدين فقد شهدت زيادة المساحات العام الماضي وخاصة لمحصول الحنطة التي وصلت إلى مليون و400 ألف دونم ونأمل أن يكون الإنتاج للعام الجديد أكثر من العام الماضي".