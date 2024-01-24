ترشيح 3 شخصيات لمنصب محافظ واسط من "غير الفائزين" بالانتخابات

2024-01-24 21:56:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة واسط رحمن عليوي، يوم الأربعاء، عن ترشيح 3 شخصيات لمنصب المحافظ من "غير الفائزين" بالانتخابات التي جرت في 18 كانون الأول 2023.

وقال عليوي لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات متواصلة بين الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية بالمحافظة"، مؤكداً أن "قضية اختيار الحكومة المحلية بواسط تخضع للتصويت داخل مجلس واسط الجديد حصراً، وليس كما يشاع بأن اختيار الشخصيات وانتخابها يكون بالتصويت الداخلي في بغداد بين قيادات الكتل السياسية فقط".

وأشار عليوي وهو عضو فائز عن ائتلاف قوى الدولة، إلى أن "كتل الإطار التنسيقي باتت تشغل عدد المقاعد الأكبر في مجلس واسط الجديد بواقع 8 مقاعد من اصل 15 مقعد"، لافتا الى ان "الحوارات السياسية بين الكتل الفائزة افضت الى ترشيح 3 أشخاص من غير الفائزين بالانتخابات المحلية للترشح لمنصب محافظ واسط المقبل، حيث ان الحوارات شددت على عدم تدوير القيادات السابقة بذات المنصب".

واضاف، ان "أعضاء المجلس الجديد اتفقوا على تأدية القسم أمام رئيس محكمة استئناف واسط، مطلع الأسبوع المقبل".

يشار الى ان مجلس محافظة واسط يتكون من 15 مقعداً، أحدها يكون للكورد الفيليين.

جدير بالذكر أن قائمة "واسط أجمل" برئاسة المحافظ الحالي محمد جميل المياحي حصدت 7 مقاعد في الانتخابات الاخيرة، فيما حصل كل من ائتلاف دولة القانون وتحالف نبني وتحالف قوى الدولة على مقعدين، لكل منهم، فيما حصل تحالف خيمة واسط على مقعد واحد، في حين فاز مرشح ائتلاف دولة القانون بالمقعد المخصص للكورد الفيليين.