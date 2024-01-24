ميسان.. الجهد الخدمي يباشر بتنفيذ شبكة ماء الشرب في قضاء المجر الكبير

2024-01-24 22:00:04 - المصدر: واع

ميسان - واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الأربعاء، المباشرة بتنفيذ شبكة الماء الصالح للشرب في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان.وقال عضو فريق الجهد الخدمي مدير ماء ميسان عقيل لعيبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت المباشرة بتجهيز وتنفيذ شبكة الماء الصالح للشرب في مناطق هنيدي وحي الرحمة و الكشاشية في قضاء المجر الكبير ضمن مشاريع فريق الجهد الخدمي لعام 2023 في محافظة ميسان".وأشار، إلى أن" العمل يسير بوتيرة متصاعدة وبساعات مستمرة في تلك المناطق لإنجازها".وأضاف، أن "كوادر مديرية ماء ميسان والعاملة ضمن فريق الجهد الخدمي والهندسي باشرت أيضا في تجهيز وفحص أنابيب منطقة دوانم دور النفط في مركز المحافظة وتم تحديد مسارات الشبكة".وتابع البيان، أنه "من جانب آخر أعلن مدير ماء ميسان عن المباشرة في مد و ربط شبكة ماء حي الرحمة في قضاء الكحلاء وبقية المناطق التابعة له كما تم إرسال نماذج الأنابيب لغرض فحصها وهي في طور إكمال تحديد مناسيب الأسفلت ومسارات الشبكة وبالتنسيق مع المكتب الاستشاري لنقابة المهندسين على أن تتم أعمال التنفيذ خلال اليومين المقبلين".