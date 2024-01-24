منتظر ماجد: قادرون على الفوز باللقب وهذا سر نصيحة كاساس

2024-01-24 22:00:10 - المصدر: العربي الجديد

كشف منتظر ماجد، لاعب المنتخب العراقي، تفاصيل كلمات الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لـ"أسود الرافدين"، له ومجموعة اللاعبين الذين شاركوا لأول مرة ببطولة كأس آسيا 2023، أمام منتخب فيتنام، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد.

وحصد "أسود الرافدين" العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة كأس أسيا المقامة في قطر، بعد الفوز في مبارياته الثلاث على حساب إندونيسيا ثم اليابان وأخيراً فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حملت توقيع هداف البطولة أيمن حسين "هدفين" وريبين سولاقا هدف.

وبعد مباراة فيتنام، وفي تصريحات لمراسل "العربي الجديد" في المنطقة المختلطة المخصصة للصحافيين، قال منتظر ماجد: "المدرب كاساس طلب مني اللعب بدون ضغوط وبأريحية شديدة، قالي لي أذهب والعب مباراة جيدة، أنا أثق فيك، وأنا أيضا أثق بالمدرب".

وأضاف لاعب فريق هاماربي السويدي "لعبنا مباراة صعبة أمام فيتنام، ولكن من الجيد أن أشارك اليوم، والأهم في هذا اللقاء أننا فزنا وحصدنا الثلاث نقاط وتأهلنا إلى الدور التالي بالعلامة كاملة تسع نقاط".

وأنهى حديثه بالتطرق للمباريات المقبلة في دور الستة عشر من كأس أسيا، واحتمالية مواجهة منتخب عربي: "قادرون على الفوز باللقب، نحن لا نهتم بمن نواجهه في المباريات المقبلة، سنلعب كل مباراة بقوة، ونعطيها 100%؜ من جهدنا وتركيزنا، إذا كانت مع منتخب عربي إذا كان الأردن، نحن لا نهتم".