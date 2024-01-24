القائد العام يشدد على جميع القوات الأمنية بضرورة اليقظة والحذر من تسلل فلول داعش

2024-01-24 22:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، على جميع القوات الأمنية بضرورة اليقظة والحذر من تسلل فلول عصابات داعش الإرهابي.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها".وأضاف، أن "الاجتماع شهد عرضاً مستفيضاً للاعتداءات الأخيرة التي طالت العراق، وشكلت خرقاً صارخاً للسيادة العراقية، وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية سيادة العراق وحفظ أمنه".وأكد القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، "أهمية تعزيز الأمن في عموم البلاد، لما يشكله من ضرورة تمكّن الحكومة من تنفيذ خططها في التنمية والإعمار، ولا يمكن التهاون في هذا الأمر مطلقاً"، مشدداً على "جميع القوات الأمنية بضرورة اليقظة والحذر من تسلل فلول عصابات داعش الإرهابية، واستغلالها للتطورات الأمنية الأخيرة في البلاد".