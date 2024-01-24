2024-01-24 22:18:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن فحوى رسالة السفيرة الامريكية في لقائها مع بعض النخب السياسية العراقية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سببا رئيسيا ومباشرا هو من دفع السفيرة الامريكية في عقد سلسلة لقاءات عاجلة مع نخب سياسية عراقية ببغداد قبل ايام تركزت على ان القواعد الامريكية في عين الاسد والحرير بدأت تتعرض الى ضربات تؤدي الى سقوط اصابات واضرار مادية".

واضاف، ان "السفيرة الامريكية حملت رسالة مباشرة من إدارة بايدن بأن حكومته لاتريد الحرب في العراق أو أي تصعيد لكنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها ازاء تعرضها لهجمات شرسة في الاسابيع الاخيرة".

واشار الى ان "امريكا بدأت تدرك وجود تغيير جوهري في انماط الاسلحة التي تستخدمها الفصائل العراقية وباتت اكثر تعقيدا لدرجة بان بعضها وصل الى اهدافه في القواعد وتسبب فعليا في اصابات مباشرة".

والتقت السفيرة الامريكية خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، بـ3 من قادة الاحزاب والقوى السياسية في العراق وهم كل من عمار الحكيم ونوري المالكي وحيدر العبادي.