هل "يستثمر" الإقليم بـ 135 ألف إيزيدي يقبع بمخيماته؟

2024-01-24 22:22:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، بوضع حد لمعاناة المكون الإيزيدي في مخيمات النزوح، معتبرا ان ابقاءهم في المخيمات هدفه "الاستثمار السياسي من قبل حكومة الإقليم".

وقال بطوش في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "النازحين في المخيمات الواقعة بإقليم كردستان تستمر معاناتهم ويتم استغلالهم كمشاريع سياسية وانتخابية".

وأضاف أنه "بعد 6 سنوات على تحرير كامل أراضي البلاد من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فقد حان الوقت لغرض إعادة جميع النازحين وغلق المخيمات في الإقليم، وتهيئة سبل الاستقرار في سنجار وأطرافها".

وأشار إلى أنه "يكفي استغلال للنازحين وجعلهم مشاريع للربح من قبل الأحزاب الكردية الحاكمة، خاصة وأن سنجار تشهد استقرارا أمنيا قل نظيره، وبالتالي لا يوجد مانع أمام عودة النازحين، سوى معارضة الجهات الحاكمة في الإقليم، التي تريد بقاء النازحين في المخيمات".

ويبلغ عدد النازحين الايزيديين في مخيمات النزوح باقليم كردستان حاليا اكثر من 135 الف نازح ايزيدي فقط، من اصل اكثر من 166 الف نازح في المخيمات الواقعة باقليم كردستان.

اما عدد النازحين الايزيديين في المخيمات او في اقليم كردستان خارج المخيمات يبلغ نحو 190 الف ايزيدي من اصل اكثر من 360 الف ايزيدي نزح بعد احتلال سنجار من قبل تنظيم داعش الارهابي، بحسب احصائيات دولية.