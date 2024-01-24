بعد الرسالة الامريكية.. اجتماع أمني برئاسة السوداني يدرس اجراءات تحفظ سيادة العراق

2024-01-24 22:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها.

وشهد الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عرضاً مستفيضاً للاعتداءات الأخيرة التي طالت العراق، وشكلت خرقاً صارخاً للسيادة العراقية، وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية سيادة العراق وحفظ أمنه.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز الأمن في عموم البلاد، لما يشكله من ضرورة تمكّن الحكومة من تنفيذ خططها في التنمية والإعمار، ولا يمكن التهاون في هذا الأمر مطلقاً، مشدداً على جميع القوات الأمنية بضرورة اليقظة والحذر من تسلل فلول عصابات داعش الإرهابية، واستغلالها للتطورات الأمنية الأخيرة في البلاد.

ويأتي هذا بعد تسلم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، رسالة وصفتها بـ"المهمة" من الحكومة الامريكية نقلتها السفيرة الينا رومانسكي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء "سيدرس هذه الرسالة".

وجاء ذلك، بعد شن طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي ضربات على مقرين تابعين للحشد الشعبي في محافظة بابل والأنبار مما أسفر عن مقتل عنصرين واصابة اربعة بجروح.

وأشار بيان للقوات الامريكية الى ان هذه الضربات استهدفت مقارا لكتائب حزب الله، ومخازن ومواقع تدريب على الصواريخ، والطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الجانب.