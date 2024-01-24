تفاصيل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي

2024-01-24 22:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ائتلاف إدارة الدولة يعقد اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي





- المجتمعون أعربوا عن استنكارهم ورفضهم وشجبهم الاعتداءات التي تطال الأراضي العراقية،





- الاجتماع دعا جميع الدول إلى احترام سيادة العراق وعدم تعريض أمنه الداخلي للخطر.





- المجتمعون أعلنوا دعمهم إلى الجهود الحكومية الرامية لإجراء الحوار الثنائي مع ممثلي التحالف الدولي من أجل إعادة رسم العلاقة معه





- جدد الحاضرون تأكيد دعمهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافة، في مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي ومشاريعها وخططها





- ضرورة حسم تسمية بديل رئيس مجلس النواب بأسرع وقت





- أهمية حسم تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين