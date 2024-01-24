القبض على 4 متهمين بحوزتهم 600 قطعة أثرية في كركوك

2024-01-24 22:52:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على 4 متهمين بحوزتهم (600) قطعة معدنية أثرية في كركوك.وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة مختصة بالإتجار بالقطع الأثرية وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المتهمين والقبض عليهم من أجل الحد من الأضرار والمحافظة على آثار البلاد"، لافتة، إلى أن "هذه العملية النوعية أثمرت عن القبض على أربعة متهمين وضبط بحوزتهم مسكوكات معدنية أثرية عددها (600) قطعة في محافظة كركوك".وتابعت، أنه "دونت أقوالهم واعترفوا صراحة بتهريب المسكوكات المعدنية الأثرية، كما أحيل المتهمون إلى الجهات التحقيقية استعداداً لمثولهم أمام القضاء".