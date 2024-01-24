كوردستان تفند مزاعم PKK بشأن هجوم البيشمركة: محاولة مضللة

2024-01-24 22:52:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فندت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، مزاعم الإعلام التابع لحزب العمال الكوردستاني التركي (PKK) بقيام قوات البيشمركة بمهاجمة قواته في منطقة العمادية داخل حدود الإقليم، معربة عن الاسف لتحول الـ(PKK) الى جزء من المؤامرات الإقليمية ضده.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وسائل الاعلام التابعة لحزب العمال الكوردستاني التركي (PKK) زعمت قيام قوات بيشمركة كوردستان بالهجوم على عناصره في منطقة العمادية، مشيرا إلى أن مسلحي العمال الكوردستاني توغلوا ظهر اليوم، عشرات الكيلومترات بعيدا عن الحدود التركية في منطقة العمادية دون احترام المؤسسات الرسمية والدستورية للإقليم، وتجاوزوا على نقطة سيطرة لقوات الزيرفاني، كما قاموا بعدها بضرب السيطرة بالصواريخ فقامت بيشمركة الزيرفاني بالدفاع عن مواقعها.

ونوه البيان إلى أن هذه المحاولة من جانب مسلحي العمال الكوردستاني ياتي في اطار الهجمات والسلوك التخريبي الذي يهدف لتخريب امن واستقرار الاقليم، معربا عن الاسف من كونهم تحولوا الى جزء من المؤامرات الإقليمية ضد كيان إقليم كوردستان.

واضاف البيان ان اقليم كوردستان لن يصبح ميدانا لتصفية الصراعات الاقليمية وسيكون داعما لاي محاولة او اجراء سلمي من أجل حل المشكلات وإحلال السلام والهدوء، مستدركا ان حق الدفاع محفوظ لقوات الإقليم وستقف بقوة ضد اية محاولة تستهدف كيان الإقليم ومؤسساته الرسمية.