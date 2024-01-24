واشنطن: الحوثيون أطلقوا صواريخ نحو سفينتين أميركيتين في البحر الأحمر

2024-01-24 22:53:13 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء أنها اعترضت صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه سفينتين أميركيتين في جنوب البحر الأحمر، بينما أخطأ الثالث هدفه، في حين أكدت الشركة المالكة للسفينتين أنهما عادتا أدراجهما برفقة البحرية الأميركية ويأتي ذلك في خضمّ توترات تشهدها منطقة البحر الأحمر حيث ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية دعمًا للفلسطينيين في غزة، على حد قولهم، فيما تحاول الولايات المتحدة، بمشاركة بريطانيا أحيانًا، ردعهم عبر شنّ ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم