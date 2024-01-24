2024-01-24 23:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكدت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، ان البرلمان لن يسكت اكثر عن استمرار القصف الامريكي لمقرات الحشد، وذلك بعد ان اعتبرت رئاسة البرلمان تهاون الحكومة في تطبيق قرار اخراج القوات الامريكية بأنه "مخالفة للتشريعات".

وقال النائب عن الكتلة رفيق الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الطريقة التي يمكن من خلالها إيقاف أمريكا عن القصف العراق وقواته الرسمية هي طرد كل قواتها من كافة الأراضي العراقية، فهذا الوجود هو سبب العمليات العدوانية المستمرة".

وشدد الصالحي ان "الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الامريكية دون أي تسويف، ونحن في مجلس النواب مع بدء الجلسات الأسبوع المقبل، سيكون للبرلمان موقف تجاه استمرار العدوان الأمريكي على العراق وقواته الرسمية، فلا يمكن السكوت اكثر على كل هذه الخروقات الخطيرة".





وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، طالبت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية، فيما اشارت الى ان التهاون في تطبيق القرار يعتبر مخالفة صريحات للتشريعات والارادة الشعبية.







