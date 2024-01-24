2024-01-24 23:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

ودعت تونس بطلة 2004 من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد تعادلها مع جنوب إفريقيا سلبا، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو.

فيما تأهلت جنوب أفريقيا رفقة ناميبيا التي تعادلت مع مالي بالنتيجة ذاتها.

وتصدرت مالي المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط متقدمة بفارق نقطة عن كل من جنوب إفريقيا وناميبيا.

وأنهت تونس البطولة في المركز الرابع مع نقطتين وودعت المسابقة من هذا الدور للمرة الأولى منذ 2013، علما أن مالي تأهلت حتى قبل أن تخوض المباراة الثالثة.

وكانت الجزائر قد ودعت أيضاً البطولة الإفريقية من الدور الأول.



