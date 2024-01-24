2024-01-24 23:30:04 - المصدر: العربي الجديد

تحدث علي جاسم أحد نجوم منتخب العراق بعد نهاية المواجهة ضد منتخب فيتنام بالفوز (3 – 2)، والتي ضمنت لمنتخب "أسود الرافدين" حصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط والتأهل من صدارة المجموعة في بطولة كأس آسيا 2023، خصوصاً بعد العروض القوية التي قُدمت في المباريات الثلاث الأولى.

وتحدث اللاعب العراقي علي جاسم صاحب الـ 20 سنة بعد نهاية المباراة لمراسل "العربي الجديد" في المنطقة المختلطة المخصصة للصحافيين في استاد "جاسم بن حمد" في السد، وعبّر عن فرحته الكبيرة بالتأهل إلى الدور الثاني في منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

وقال علي جاسم: "مبروك للجمهور العراقي، الحمدالله وانشاء الله دائماً نسعدهم، وهم يستحقون هذه الفرحة داخل الملعب وفي العراق أيضاً. ونحن ننتظر منافسنا في دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا، واتمنى التوفيق من رب العالمين من أجل متابعة المشوار حتى النهاية".

ورداً على سؤال يخصُ إشادة المدرب الألماني، يورغن كلينسمان، الذي قال أن علي جاسم يستحق اللعب في الملاعب الأوروبية وقال "صراحة أنا لا أعرف اللغة الإنكليزية فقط العربية، تحدث معي حقيقة وكان إلى جانبي المسؤول الإعلامي، وترجم لي ما قاله لي المدرب، وقلت له هذه شهادة أعتز بها وانشاء الله التوفيق من رب العالمين".

وتابع النجم العراقي الشاب جاسم وقال "هذا أمر افتخر به كثيراً، أن يأتي مدرب كبير مثل كلينسمان ويقول هذا الشيء عني، أعتقد أن هذه شهادة كبيرة صراحة، وانشالله التوفيق من رب العالمين في أوروبا أو أي مكان آخر".

وعن رأيه في تنظيم قطر لبطولة كأس آسيا 2023 قال جاسم "10 على 10 صراحة، يستحقون كل هذا النجاح، كل شيء مجهز، إن كان لمنتخب العراق أو أي منتخب آخر، على صعيد الفنادق أو الملاعب وكل شيء تقريباً وأي شيء تريده، وأتمنى كل التوفيق للاتحاد القطري واللجنة المنظمة في كل ما فعلوه حتى الآن".

يُذكر أن منتخب العراق يملك حظوظاً كبيرة للوصول إلى الدور ربع النهائي وربما أبعد من ذلك، نظراً للمستوى الكبير المُقدم وخصوصاً على الصعيد الهجومي، بقيادة المدرب الإسباني المُميز، خيسوس كاساس، الذي صنع منتخباً قوياً قادراً على منافسة كبار كرة القدم في القارة الآسيوية.