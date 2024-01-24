العراق يتسلم رسالة "هامة" من امريكا

2024-01-24 23:52:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، تسلم رسالة هامة من الحكومة الامريكية الى العراق.

وقال حسين في تغريدة له على موقع "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، انه استقبل السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي، وتسلم منها رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية.

وبيّن انه "سوف يتم دراستها من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريباً".

ويرجح مراقبون ان الرسالة تتعلق بوضع حد او الية للتخلص من تبعات واستمرار عمليات القصف المتبادل بين الجانبين الامريكي والفصائل، خصوصا بعد استمرار العدوان الامريكي على مقرات للحشد الشعبي، مما ادى الى سقوط ضحايا وجرحى.







