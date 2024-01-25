كشف نتيجة فحص المنشطات لأيمن حسين- عاجل

2024-01-25 00:08:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر رياضي مطلع، عن نتيجة فحص المنشطات التي خضع لها نجم المنتخب الوطني أيمن حسين عقب مباراة العراق وفيتنام التي جرت ظهر الأربعاء (24 كانون الثاني 2024).

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "نتيجة فحص للاعب العراقي كانت سلبية ولم يظهر تناوله أي منشطات محظورة".

وكان المنتخب العراقي حقق فوزاً على نظيره الفيتنامي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت الأربعاء بملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وسجل اللاعب أيمن حسين هدفين وأضاع ركلة جزاء لكنه كان نجم المباراة ونال اللاعب الأفضل فيها.

وتصدر أيمن حسين هدافي البطولة الآسيوية برصيد 5 أهداف.

وأيمن حسين هو أول لاعب عراقي سجل 5 أهداف في ثلاث مباريات خلال كأس آسيا، وهو ثاني لاعب عراقي يصل الى 5 أهداف والرقم القياسي مسجل لـيونس محمود (8 أهداف).