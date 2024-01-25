بعد الرسالة الأمريكية.. محادثات بين واشنطن وبغداد لإنهاء المهمة العسكرية في العراق

2024-01-25 00:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت "رويترز"، يوم الأربعاء، أن واشنطن وبغداد بصدد بدء محادثات إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.

ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر قولها، إن "الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية، وهي خطوة في عملية توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة".

واليوم الأربعاء، تسلمت وزارة الخارجية العراقية، رسالة وصفتها بـ"المهمة" من الحكومة الامريكية نقلتها السفيرة الينا رومانسكي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء "سيدرس هذه الرسالة".

جاء ذلك، بعد شن طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي ضربات على مقرين تابعين للحشد الشعبي في محافظة بابل والأنبار مما أسفر عن مقتل عنصرين واصابة اربعة بجروح.

وأشار بيان للقوات الامريكية الى ان هذه الضربات استهدفت مقارا لكتائب حزب الله، ومخازن ومواقع تدريب على الصواريخ، والطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الجانب.