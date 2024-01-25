2024-01-25 00:30:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، بوجود تحليق كثيف للطيران الحربي فوق القائم وقرب الحدود العراقية - السورية.

وقال المصدر لـ" بغداد اليوم"، إن "اهالي محافظة الانبار، شاهدوا قبل قليل، تحليقا كثيفا للطيران الحربي فوق القائم والبو كمال وقرب الحدود العراقية - السورية".

وأضاف، أن "التحليق استمر لأكثر من نصف ساعة وبشكل متواصل".

ويوم أمس، افاد مصدر أمني، بأن طائرة امريكية شنت قصفاً جوياً استهدفت به قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي ضمن قضاء جرف النصر شمال محافظة بابل وقضاء القائم بمحافظة الأنبار.



