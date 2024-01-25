نابولي امام 5 مرشحين لتعويض رحيل أوسيمين

2024-01-25 07:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيبدو ان نادي نابولي يستعد لبيع فيكتور أوسيمين في الصيف.ومن المقرر أن يتم بيع المهاجم النيجيري من قبل نابولي في نهاية الموسم الجاري، على أن تجري الاستعدادات لاستبداله على قدم وساق.وتشير تقارير صحافية الى ان كشافة نابولي راقبوا في الأسابيع الأخيرة خمسة مرشحين محتملين.الأسماء التي تبدأ بجوناثان دافيد من ليل، تضم فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن، وجوشوا زيركيزي لاعب بولونيا، وسانتياغو خيمينيز لاعب فينورد، وبنجامين سيسكو لاعب لايبزيغ.جميع هؤلاء شباب وموهوبون ومن المحتمل أن يبحث نابولي عن مكاسب مالية من سعر الشراء الأصلي الذي سيظل حوالي 40-50 مليون يورو للخمسة معا.