اليوم.. 4 مواجهات في ختام الجولة الثالثة لبطولة آسيا

2024-01-25 07:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُقام اليوم الخميس، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعتين الخامسة والسادسة من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الجارية احداثها في قطر .

وضمن المجموعة الخامسة يلاقي المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الماليزي عند الساعة الثانية والنصف عصراً على ملعب الجنوب، ويحتل منتخب الكوري المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الماليزي بالمركز الأخير بدون نقاط .

وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المتصدر المنتخب الأردني برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف عن كوريا، نظيره البحريني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط على ملعب خليفة .

بينما تقام مباراتان ضمن المجموعة السادسة عند الساعة السادسة مساءً تجمع الأولى منتخب السعودية متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط مع الوصيف المنتخب التايلندي برصيد 4 نقاط ، على ملعب المدينة التعليمية .

وضمن المجموعة ذاتها يلاقي منتخب عُمان صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة منتخب قيرغيزستان بالمركز الرابع بدون نقاط ، على ملعب لخويا .

وكان المنتخب العراقي تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز على نظيره الفيتنامي، بنتيجة 3-2 يوم أمس الأربعاء، ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم 2023.