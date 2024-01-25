الذهب يقترب عند أدنى مستوى في أسبوع وسط قوة الدولار

2024-01-25 09:22:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقترب أسعار الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع، يوم الخميس، وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق يوم الخميس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش، بينما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولار.

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير كانون الثاني ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليظل قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 43 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس آذار، ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع والمقرر نشرها عند 13:30 بتوقيت جرينتش، وكذلك قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمرتقب عند 15:15 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.76 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.53 دولار كما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 964.07 دولار.