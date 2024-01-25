2024-01-25 09:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واعيزور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، على رأس وفد أولمبي رفيع المستوى، العاصمة الإسبانية مدريد، في مسعى لإعادة تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي بينهما، التي أبرمها الطرفان في وقت سابق.وذكر مفتن، أن" اتفاقية التعاون الثنائي السابقة تتضمن رؤى جيدة لكنها لم تفعل بالقدر الذي يخدم العمل الأولمبي والاتحادات الوطنية بشكل جاد وفعلي على أرض الواقع".ومضى بالقول: إنه " يحرص هذه المرة على تفعيل الاتفاقية بما يكفل إقامة الدورات التدريبية والتطويرية عالية المستوى، وانتداب الخبراء الأولمبيين والرياضيين الإسبان، والمدربين الكفوئين للعمل في العراق".ولفت مفتن إلى أنه" عازم على استقدام خبير إسباني يعمل متخصصاً من أجل استكشاف المواهب الرياضية في الاتحادات العراقية، لغرض تسميتها وإعدادها لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والعمل على إشراكها بمشهد تنافسي جاد بحثاً عن الأوسمة لا من أجل المشاركة فقط".