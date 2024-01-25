إصدار أكثر من 2000 قرار جديد للمفصولين السياسيين

2024-01-25 09:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الجديدة بحق مدعي الفصل السياسي من الموظفين وغير الموظفين.

وأكد رئيس الدائرة، السيد رسول عبد علي الازيرجاوي، أن عدد القرارات المُنجزة والصادرة، بلغت (2227) قراراً، وبإمكان الموظفين مراجعة دوائرهم الإدارية، أما في ما يخص غير الموظفين، فبإمكانهم مراجعة مديريات الخزائن في المحافظات، لاستكمال الإجراءات الإدارية.

وللاطلاع على قوائم الأسماء، الدخول على قناة التلغرام التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الرابط الآتي:

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