إجرام بغداد تطيح بمتهمين اثنين بقضايا القتل والتسليب

2024-01-25 10:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على مطلوب بجريمة قتل ضمن منطقة حي العامل ببغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات.

الى ذلك ألقت مفارز مكتب التاجي لمكافحة الإجرام القبض على متهم لقيامه بتسليب أحد المواطنين وسرقته مبلغاً مالياً قدره (خمسة ملايين دينار) مع أجهزة موبايل ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه الى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل .