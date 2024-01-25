مصرف الرافدين.. تحقيقات بقضايا اختلاس توقف صرف الدولار للمسافرين

2024-01-25 10:08:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول، يوم الخميس، عن توقف مصرف الرافدين تسليم الدولار للمسافرين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن التوقف جاء لأسباب عديدة، أبرزها عدم تسلم الحصة المقررة للدولار من البنك المركزي العراقي.

وبين، أن البنك المركزي علق حصة المصرف من الدولار على الرغم من أن البنك قد وجه المصارف بالاستعداد لتلبية طلباتها بشأن الدولار.

وأشار المصدر، إلى أن قضايا التحقيقات في المصرف بشأن اختلاس مبالغ الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي ساهمت أيضا في تعليق حصته من الدولار.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، في شهر كانون الثاني الماضي، شمول المصارف المسموح لها بالمشاركة في المنصة الإلكترونية والراغبة في المشاركة ببيع الدولار النقدي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.

ووجه البنك المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية).

يذكر أن البنك المركزي و بالتعاون مع الحكومة الاتحادية أصدر تعليمات صارمة للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.