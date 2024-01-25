2024-01-25 10:09:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، قرب تسلم الملف الأمني من قبل قيادة شرطة محافظة كركوك.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزير عبد الأمير الشمري وصل اليوم الى محافظة كركوك والتقى بمحافظها راكان الجبوري".

وأضافت أن "هذه الزيارة تأتي للإطلاع على الأوضاع الأمنية وعمل مفاصل وتشكيلات الوزارة في الجانبين الأمني والخدمي"، لافتةً الى أن "من المؤمل ان يجري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات على هامش هذه الزيارة".

وتابعت أن "الشمري أكد قرب تسلم الملف الأمني من قبل قيادة الشرطة في مركز محافظة كركوك والأقضية والنواحي".











