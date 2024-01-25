ارتفاع أسعار الدولار في بغداد و اربيل

2024-01-25 10:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار ، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151750 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 157500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصرافة إذ بلغ سعر البيع 151600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.