2024-01-25 10:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت ناحية العظيم الزراعية شمالي محافظة ديالى، يوم الخميس، من خطر كبير يهدد الخطة الزراعية الشتوية في الناحية بسبب شح المياه وقلة الاطلاقات المائية.

وقال رئيس مجلس العظيم سابقا واشهر مزارعي القمح في الناحية محمد ابراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز، إن اكثر من 30 ألف دونم من القمح مهددة بالهلاك بسبب شح المياه وقلة الأمطار وقلة الاطلاقات المائية الواردة من سد العظيم، مبينا ان معدل الاطلاقات المائية 8م3/ثا فيما تحتاج الناحية إلى 15م3/ثا على أقل تقدير لتلبية احتياجات الخطة الشتوية.

واوضح ان محصول القمح دخل مرحلة الرية الثانية ولازالت الايرادات المائية شحيحة وغير كافية لإتمام الرية رغم المطالبات والمناشدات للهيئة العامة للخزانات والسدود التابعة لوزارة الموارد المائية.

الى ذلك اكدت مصادر متخصصة تناقص مخزون سد العظيم من 150 مليون م3 إلى نحو 100 مليون م3 وهذا ما يصل حدود الخزين الميت غير القابل للتصريف.

وتعد ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)، ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها سلة ديالى الغذائية وتضم 400 الف دونم من الاراضي الزراعية و 45 قرية زراعية، وتشتهر بتصدر إنتاج الرقي سنوياً وتسويقه إلى مناطق ديالى ومحافظات أخرى.

وتمثل الناحية بورصة انتاج القمح ( الحنطة) في ديالى وتتصدر معدلات الإنتاج منذ سنوات طويلة.