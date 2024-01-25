أمطار رعدية في العراق غدا دون برد قارس

2024-01-25 11:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي علي الجابر، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة، فيما استبعد ما يتداول عن موجة برد قارس.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز إن "البلاد على موعد مع استقبال سحب ممطرة ذات طابع ديمي ورعدي ابتداءً من ساعات صباح يوم غد الجمعة، وتكون بين متوسطة الشدة إلى خفيفة وغالباً تشتد في نطاق أماكن مختلفة في الأقسام الشمالية وأجزاء جنوبي البلاد"، مبينا أن "المدن الوسطى ستكون فيها أمطار متفرقة وقد تعاود الأمطار للهطول يوم السبت في هذه المدن".

واضاف الزيادي ان "هناك انخفاضا يطرأ في درجات الحرارة السبت ويوم الأحد بسبب هبوب رياح شمالية عصر السبت تؤدي إلى انخفاض بفارق ثلاث درجات هبوط محسوس وتتراجع الحرارة الاثنين".

ونفى الراصد الجوي ما وصفه "ترويج بعض المواقع المتخصصة بالطقس من تعرض البلاد إلى موجة برد شديد".