إتلاف 12 كغم من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في بغداد

2024-01-25 11:02:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بمتابعة من وزير الصحة الاستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي واشراف الدكتور زيد علي عباس مدير عام الدائرة .

اتلفت دائرة الطب العدلي اليوم الخميس 2024/1/25 كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية بأشراف اللجنة المشكلة من القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة رئيسا للجنة واعضاء لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية و شملت

( 350’ 619 ‘ 12 ) اثنا عشر كيلو غرام وستمائة وتسعة عشر غرام وثلاثمائة وخمسون ملغم من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و ( 40 ) اربعون قرص من مادة الفاليوم و ( 5 ) قناني من مادة البلوموكودين و ( 560000) خمسمائة و ستون الف من مادة الارتان

يشار ان عملية الاتلاف هو ضمن البرنامج الحكومي للقضاء على الفساد والمفسدين والذي يعد انجاز لدائرة الطب العدلي .

والجدير بالذكر انه تم الاتلاف في محرقة الطب العدلي تصل الحرارة 1100درجة مئوية للحرق التام بحيث تعمل الحرارة على صهرها وتفتيتها وتجريد خصائصها المخدرة وتم التحقق منها فنيا وتبين عدم فعاليتها حسب اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض.