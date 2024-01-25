اتحاد الإسكواش يطلق باكورة نشاطاته للعام الحالي

2024-01-25 11:24:06 - المصدر: واع

بغداد - واعيقيم اتحاد الإسكواش بعد غد السبت بطولة محلية في ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة إذ ستكون أول نشاطات اللعبة للعام2024 تحضيراً للمشاركات الخارجية المقبلة.وقال رئيس اتحاد الإسكواش علي جهاد لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" منهاج العام الجديد يتضمن العديد من النشاطات الرياضية، وأول الغيث سيكون تنظيم بطولة محلية لمختلف الأعمار والفئات بداية من السبت المقبل، بمشاركة واسعة من اللاعبين، إذ تعد مؤهلة لتمثيل المنتخبات الوطنية في ضوء النتائج المتحققة، تمهيداً لخوض التحديات الخارجية المقبلة، متوقعاً أن تشهد منافسة مثيرة بين المشاركين، بهدف الفوز والظفر بالمراتب الأولى، بتواجد العديد من الطاقات الشبابية الواعدة التي ينتظر منها أصحاب الشأن الكثير مستقبلاً ".وأضاف جهاد أن" المسابقة تعد بمثابة بوابة تحضيرية ومحطة مهمة لاختيار العناصر التي سيكون على عاتقها الدفاع عن سمعة رياضتنا خارجياً"، مبيناً أن" الإقبال الكبير على المشاركة يعكس مدى اتساع قاعدة اللعبة، ويضيف لها أهمية تنافسية في طريق الإعداد والتقدم نحو الارتقاء بها عربياً وقارياً".وأشار جهاد إلى أن "اتحاده حريص جداً على إنجاح مهمة فرقنا الوطنية، من خلال توفير جميع المستلزمات بغية إنجاح مشاركاتها، عبر تهيئة المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية بدءاً من شباط المقبل، وهناك عدة محطات تحضيرية للارتقاء بمستوى لاعبينا وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة للمسابقات المقبلة، لا سيما البطولة الآسيوية المزمع إقامتها في الصين مطلع حزيران المقبل".