بحوزتهم عملة مزيفة.. القبض على 9 متهمين في بغداد

2024-01-25 11:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريـ.ـمة المنظمة معلومات دقيقة عن مجموعة مختصة بترويج العملة المزيفة، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل فريق عمل استخباري ترافقهم قوة خاصة لملاحقتهم والقبض عليهم من اجل الحد من الاضرار والمحافظة على اقتصاد البلاد.

وبعد نصب كمين محكم لهم تم القاء القبض على ( ٦ ) متهمين في جانب الرصافة و(3) في جانب الكرخ، وضبط بحوزتهم على عملة مزيفة اكثر من ( 40.000$ ) الف دولار امريكي و ( 5 ) عجلات كانوا يستقلونها وقطعة سـ.ـلاح (مسـ.ـدس).

دونت اقوالهم واعترفوا صراحة بترويج العملة المزيفة، كما احيل المتهمين الى الجهات التحقيقية استعداداً لمثولهم امام القضاء .

وتهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ عن عصابات الجريـ.ـمة المنظمة من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .