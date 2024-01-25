انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

2024-01-25 11:30:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ،واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الخميس، (25 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 424 الف دينار، وسعر الشراء 420 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند394 الف دينار، وبلغ سعر الشراء390 ألفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 495 الفاً و 405 آلاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 503 آلاف دينار ،وعيار 21 بيع 443 الف دينار، وعيار 18 بيع 383 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.