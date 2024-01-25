2024-01-25 11:34:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، ضبط فرقاً بقيمة (103) مليارات دينار فوق الكلفة الأصلية لمشروع في محافظة ذي قار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى دائرة المدينة الصناعية في الناصريَّة، تمكَّن بعد جمع المعلومات والتحرّي وتدقيق كشوفات الحساب المصرفي لمشروع إنشاء سياج المدينة الصناعيَّـة في المُحافظة، من رصد صرف (167,644,805,531) مليار دينارٍ؛ لتنفيذ المشروع ؛ بالرغم من أنَّ الكلفة التقديريَّة له تبلغ (64,003,809,890) مليار دينارٍ فقط".

واضافت، أن "تنفيذ المشروع، الذي تمَّت إحالته بموجب أربعة عقودٍ وقَّعتها وزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات العامّة تتضمَّن تنفيذ عدة فقراتٍ ومرافق في المدينة الصناعيَّة على شكل مراحل".

ولفتت الى أن "كشف الحسابات المصرفيَّـة أظهر أنَّ المبالغ التي تمَّ سحبها من مصرف الرافدين/ فرع أور، وصرفها لتنفيذ المشروع بيَّن تسلم الشركة المنفذة مبالغ أكثر ممَّا تستحقُّ بمقدار (103,640,995,641) مليارات دينارٍ عن التكلفة الأصليَّـة للمشروع".

وتابعت، أن "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، ونظراً لأهميَّة الموضوع والقيمة الماليَّة الكبيرة للمبالغ المصروفة، قرَّر مفاتحة ديوان الرقابة الماليَّة؛ لإجراء التدقيقات وبيان المُخالفات ومقدار الهدر في المال العام، فضلاً عن مُفاتحة وزارة الصناعة والمعادن لإجراء التحقيق الإداريّ؛ لبيان المُخالفات في التعاقد وصرف المبالغ للمشروع، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرافدين".