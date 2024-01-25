اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة الثالثة لبطولة آسيا

2024-01-25 11:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتُقام اليوم الخميس، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعتين الخامسة والسادسة من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الجارية أحداثها في قطر .وضمن المجموعة الخامسة يلاقي المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الماليزي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب الجنوب، ويحتل المنتخب الكوري المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الماليزي بالمركز الأخير بدون نقاط .وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المتصدر المنتخب الأردني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا، نظيره البحريني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط على ملعب خليفة .بينما تقام مباراتان ضمن المجموعة السادسة عند الساعة السادسة مساءً تجمع الأولى منتخب السعودية متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط مع الوصيف المنتخب التايلندي برصيد 4 نقاط ، على ملعب المدينة التعليمية .وضمن المجموعة ذاتها يلاقي منتخب عُمان صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة منتخب قيرغيزستان بالمركز الرابع بدون نقاط ، على ملعب لخويا .