اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة الثالثة لبطولة آسيا
2024-01-25 11:38:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
تُقام اليوم الخميس، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعتين الخامسة والسادسة من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الجارية أحداثها في قطر .
وضمن المجموعة الخامسة يلاقي المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الماليزي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب الجنوب، ويحتل المنتخب الكوري المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الماليزي بالمركز الأخير بدون نقاط .
وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المتصدر المنتخب الأردني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا، نظيره البحريني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط على ملعب خليفة .
بينما تقام مباراتان ضمن المجموعة السادسة عند الساعة السادسة مساءً تجمع الأولى منتخب السعودية متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط مع الوصيف المنتخب التايلندي برصيد 4 نقاط ، على ملعب المدينة التعليمية .
وضمن المجموعة ذاتها يلاقي منتخب عُمان صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة منتخب قيرغيزستان بالمركز الرابع بدون نقاط ، على ملعب لخويا .
تُقام اليوم الخميس، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعتين الخامسة والسادسة من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الجارية أحداثها في قطر .
وضمن المجموعة الخامسة يلاقي المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الماليزي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب الجنوب، ويحتل المنتخب الكوري المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الماليزي بالمركز الأخير بدون نقاط .
وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المتصدر المنتخب الأردني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا، نظيره البحريني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط على ملعب خليفة .
بينما تقام مباراتان ضمن المجموعة السادسة عند الساعة السادسة مساءً تجمع الأولى منتخب السعودية متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط مع الوصيف المنتخب التايلندي برصيد 4 نقاط ، على ملعب المدينة التعليمية .
وضمن المجموعة ذاتها يلاقي منتخب عُمان صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة منتخب قيرغيزستان بالمركز الرابع بدون نقاط ، على ملعب لخويا .